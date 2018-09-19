Памфилова заявила, что не советовалась с Путиным об отмене итогов выборов в Приморье

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что по вопросам отмены результатов выборов, в том числе в Приморье, президента страны не беспокоила.

"По таким вопросам (отмены выборов в Приморье) я президента не беспокою. Если кто-то считает, что я пешка, я не для того прожила свою жизнь непростую, чтобы быть пешкой в чьих-то руках, кивать, действовать по указке", - сказала Памфилова журналистам в среду.

Она добавила, что у нее "есть понимание, что надо делать, и если я понимаю, что что-то не получается, что что-то не то происходит, меня здесь не будет".

"Делать, что противно моей совести, я не буду", - подчеркнула она.

Глава ЦИК сказала, что перед нею стоит "четкая задача, которую президент поставил: выборы должны быть чистые, прозрачные, нормальные, мы в этом направлении работаем".

"Где нашей компетенции не хватает, где правоохранительные органы недорабатывают, тут же эти материалы попадают на стол президента. У меня есть в лице президента поддержка на принципиальную позицию по организации и проведению выборов. Сама по себе Памфилова, не обладая такой поддержкой, не справилась бы с этой ситуацией", - сказала она.

Памфилова также заявила, что в ЦИК шокированы нарушениями в ходе второго тура выборов губернатора в Приморье, и будет проведено расследование "без оглядки на личности организаторов фальсификаций".

Ранее в среду она предложила Центризбиркому признать выборы губернатора в Приморском крае недействительными. Соответствующее постановление поддержано на заседании ЦИК. В документе говорится, что информация о возможных нарушениях на выборах в Приморье будет направлена в федеральные правоохранительные органы.

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней врио губернатора Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводили последние дни акции протеста. ЦИК РФ заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб. В среду во Владивосток прибыла комиссия ЦИК. Они встретились с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко и запросили у его штаба доказательства нарушений на выборах. В штабе кандидата от "Единой России" Андрея Тарасенко комиссия встретилась с его доверенным лицом и получила жалобы.