Медведев заявил о предусмотренном в бюджете ПФР на 2019 год росте пенсий выше инфляции

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В проекте бюджета Пенсионного фонда на 2019 год учтены будущие изменения в пенсионной системе, предусмотрены средства на повышение пенсий выше уровня инфляции, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

"В бюджете Пенсионного фонда мы учли будущие изменения пенсионной системы. Предусмотрели деньги на повышение пенсий выше инфляции. Средний годовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров за три года превысит прожиточный минимум пенсионеров почти в два раза", - сообщил Медведев в четверг на заседании правительства РФ

"В бюджеты государственных внебюджетных фондов - Пенсионного, социального, обязательного медицинского страхования - мы заложили средства, которые позволят обеспечить необходимый уровень социальной защиты людей, в частности, деньги пойдут на дальнейшее повышение качества медицины", - сказал он.

Медведев отметил, что в базовую программу ОМС будут включены новые виды высокотехнологичной помощи, "продолжим устранять в больницах дефицит отдельных специалистов".