Свыше миллиарда рублей за две недели собрали на строительство главного храма ВС РФ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Более миллиарда рублей перечислено в благотворительный фонд "Воскресение", который ведет сбор пожертвований на строительство главного храма Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба фонда.

О начале сбора было объявлено 4 сентября на селекторном совещании Минобороны России. Первым средства на возведение церкви перечислил мичман Северного флота, вторым стал министр обороны Сергей Шойгу.

Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления Российского государства и Вооруженных сил. Высота храма будет достигать 95 метров (включая крест), общая площадь здания - 10 950 кв. метров. Храм рассчитан на единовременное пребывание в нем до 6 тыс. человек. Он будет иметь несколько престолов, центральный будет наименован в честь главного христианского праздника - Воскресения, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов Вооруженных сил.