В правительстве Хакасии назвали сообщение об отставке Зимина неверно истолкованным

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Хакасии Виктор Зимин заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы региона, но не принимал решение об отставке, сообщили в субботу агентству "Интерфакс" в пресс-центре регионального правительства.

"Виктор Михайлович (Зимин - ИФ) не ушел в отставку, это неверно истолкованная информация. Он снял кандидатуру с выборов, но остается на посту до избрания нового главы региона. В дальнейшем он также не пойдет в отставку, его полномочия будут просто прекращены", - сказали в пресс-центре.

Ранее в субботу пресс-центр регионального правительства распространил заявление Зимина, в котором он заявил о намерении "уйти, чтобы не допустить раскола в республике".

"Последнее время я работал под тяжелейшим давлением. На республику и на меня были обрушены потоки критики, мы оказались в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии. В ходе первого тура выборов народ Хакасии выразил недоверие курсу правительства, я понимаю это, принимаю на себя всю ответственность за ситуацию в республике. (...) Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики", - процитировали в пресс-центре слова Зимина.

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона, однако победителя не удалось выявить в первом туре - ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. По итогам голосования кандидат от КПРФ Валентин Коновалов обошел действующего губернатора, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей, он занял второе место. На третьем месте оказался лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин с 11,23% голосов. Четвертый - директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста", который набрал 6,61%.

Второй тур выборов был назначен на это воскресенье, 23 сентября, и в нем должны были участвовать Коновалов и Зимин, однако накануне поздно вечером Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы республики. Теперь второй тур выборов главы Хакасии пройдет через две недели - 7 октября. В нем примут участие Коновалов и занявший 3-е место в первом туре Филягин, который уже представил свое согласие.