Коммунист Коновалов примет участие в выборах главы Хакасии после снятия кандидатуры Зимина

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов намерен участвовать во втором туре выборов главы Хакасии после снятия Виктором Зиминым от "Единой России" своей кандидатуры с выборов, сообщили в субботу агентству "Интерфакс" в пресс-центре отделения партии КПРФ в регионе.

"Конечно, Валентин Олегович (Коновалов - ИФ) будет участвовать в выборах, он решения не менял, об отказе не заявлял. Согласно закону ему не нужно вновь предоставлять в избирком свое согласие на участие в выборах, так как оно было ранее представлено для участия во втором туре", - сказали в пресс-центре в субботу.

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

Валентин Коновалов обошел Виктора Зимина, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался Андрей Филягин с 11,23% голосов, на четвертом - Александр Мяхар с 6,61%.

В пятницу вечером стало известно, что глава Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы республики. Теперь, как ожидается, второй тур выборов главы Хакасии пройдет через две недели - 7 октября. В нем примут участие Валентин Коновалов и кандидат, занявший 3 место в первом туре - Андрей Филягин, который уже предоставил свое согласие.