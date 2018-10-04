Четырехдневную норму мусора нужно вывезти из Челябинска для полной очистки от свалок

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Четырехдневная норма мусора, около 4 тысяч тонн, скопилась на контейнерных площадках в Челябинске на утро четверга, сообщил "Интерфаксу" советник регионального министра экологии Виталий Безруков.

"Чтобы ликвидировать все образовавшиеся несанкционированные свалки, нужно вывезти из города еще порядка 4 тыс. тонн мусора. Это четыре суточных нормы вывоза", - сказал Безруков.

По его словам, Минэкологии области взяло на постоянный контроль состояние контейнерных площадок в Челябинске. Задача мониторинга - выявлять площадки, откуда не вывозят отходы более трех дней либо где недостаточно контейнеров.

"Министерство будет оперативно передавать данные мониторинга организациям, ответственным за вывоз отходов, а также те адреса, где не хватает контейнеров", - отметил советник министра.

Он добавил, что регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, ООО "Центр коммунального сервиса", начал завозить в город новые пластиковые контейнеры. "Уже поступило более 300 штук, сегодня их начинают устанавливать во дворах. Всего надо заменить около 5 тыс. старых металлических контейнеров", - отметил собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта отмечает, что "Интерактивная карта свалок", которую ведут активисты ОНФ, показывает порядка 700 меток о свалках в Челябинске, что в два раза больше, чем до начала мусорного кризиса.

Между тем, горожане продолжают подписывать петицию с требованием навести порядок в Челябинске и ликвидировать все несанкционированные свалки. За 10 дней она собрала почти 50 тыс. подписей.

Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Бориса Дубровского городу выделены 20 млн рублей на приобретение дополнительной техники и наем людей для уборки контейнерных площадок.

По сведениям городских властей, ежесуточно из областного центра на мусорный полигон вывозят порядка 1,5 тыс. тонн мусора.