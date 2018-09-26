Памфилова назвала условие, при котором выборы в Хакасии должен оплатить снявшийся с них Зимин

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Если причины снятия с выборов кандидата в губернаторы Хакасии Виктора Зимина неуважительные, выборы должны финансироваться за его счет, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Если он отказался от участия в выборах, то должна быть обоснованная и серьезная причина. Нельзя за счет государства принимать необоснованные решения", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду. Памфилова отметила, что уважительные причины прописаны в законодательстве.

Глава ЦИК заявила: "Если неуважительная причина, пусть выборы проводятся за счет отказывающейся стороны". "Если по состоянию здоровья (отказывается), то как сможет руководить краем?" - добавила она.

В Хакасии за день до второго тура действующий глава республики, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин снялся с выборов со ссылкой на состояние здоровья. Теперь второй тур выборов главы Хакасии пройдет через две недели - 7 октября. В нем примут участие кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и кандидат, занявший третье место в первом туре - лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин.

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона, однако победителя не удалось выявить в первом туре - ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. По итогам голосования Коновалов обошел действующего губернатора, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей, он занял второе место. На третьем месте оказался Филягин с 11,23% голосов. Четвертый - директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста", который набрал 6,61%.