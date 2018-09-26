Матвиенко назвала провокацией задержание в Норвегии ИТ-советника Совфеда Бочкарева

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко написала письмо главе норвежского парламента о том, что задержание в Осло сотрудника аппарата верхней палаты парламента РФ, россиянина Михаила Бочкарева - это необоснованная провокация.

"Я написала личное письмо председателю Стортинга - парламента Королевства Норвегия, где изложила свою позицию, что это чистейшей воды провокация, не было никаких оснований и причин для такого рода действий", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

Она выразила уверенность, что задержанный в Осло сотрудник аппарата верхней палаты Михаил Бочкарев окажется на свободе в ближайшее время, российская сторона делает все для этого.

"Я уверена, что он будет в ближайшее время освобожден, все будем для этого делать", - сказала Матвиенко.

"Естественно, и министерство иностранных дел, и посольство наше в Норвегии, и мы будем делать все и добиваться, чтобы он незамедлительно был освобожден", - отметила она.

Спикер СФ подчеркнула, что Бочкарев был приглашен в Норвегию структурами Евросоюза и парламентом этой страны.

"Если заранее планировался его арест в каких-то интересах полицейских Норвегии, то это не только провокация, это просто подлость", - сказала Матвиенко.

По ее словам, Бочкарев работает в Совете Федерации 25 лет и "если полицейские Норвегии решили вместе с ним отпраздновать юбилей его работы в Совете Федерации и продлить его пребывание в Норвегии, то это неудачный пример подарка".

"Это специалист в сфере информационных технологий, человек, занимающий рядовую должность и обеспечивающий работу сайта. Он неоднократно участвовал в подобного рода обучающих семинарах, потому что эта тема актуальная. Это был семинар по парламентской линии, там не было никаких секретов", - отметила спикер СФ.

"Он просто фотографировал - языка не знает в той степени, в которой нужно - все снимал, но снимал открытую информацию. И это вменили ему, что чуть ли не шпионаж, разведка", - добавила Матвиенко.

Она подчеркнула, что Совет Федерации с первой же минуты, когда только получил информацию о задержании в Осло сотрудника аппарата верхней палаты, подключился к работе по его защите через МИД РФ согласно установленному порядку.

По мнению спикера, история с задержанием Бочкарева "дурно пахнет, потому что малейших причин для его ареста не было".

Как сообщалось, 24 сентября МИД РФ выразил протест и потребовал немедленного освобождения Бочкарева, арестованного норвежскими властями по обвинению в разведывательной деятельности.

По информации МИД, сотрудник аппарата Совета Федерации Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в проходившем 20-21 сентября в норвежском парламенте международном семинаре.