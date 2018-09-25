Лавров назвал пропагандой обвинения задержанного в Норвегии россиянина в шпионаже

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал пропагандой заявления о том, что российский гражданин, задержанный в Норвегии, является шпионом.

Как передает МИД РФ, в ответ на вопрос СМИ "Зачем Вы направляете своих шпионов в Норвегию?", российский министр сказал: "Ваш мозг промыт пропагандой. Мы хотим понять, что произошло с нашим гражданином".

"Кстати, Вы знаете, что он приглашался норвежским парламентом? Норвежское гостеприимство бьёт все рекорды", - отметил Лавров.

Ранее западные СМИ сообщили, что гражданин РФ был задержан и временно находится под стражей в Норвегии по подозрению в незаконной информационной деятельности. По данным изданий, россиянина, имя которого пока не раскрывается, задержала местная полиция в аэропорту Осло в минувшую пятницу. Российские дипломаты подтвердили задержание, но заявили, что эти действия носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом.