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Суд в Норвегии отказался отпустить задержанного сотрудника Совфеда

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд в Осло отклонил апелляцию гражданина России, сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, задержанного по подозрению в шпионаже в конце прошлой неделе в аэропорту норвежской столицы, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Посольство России в Норвегии ранее на этой неделе подтвердило сообщения СМИ о том, что 21 сентября 2018 года в аэропорту города Осло был задержан российский гражданин.

По данным западных СМИ, его подозревают в незаконной информационной деятельности.

В посольстве РФ в Норвегии заявили, что "задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом".

24 сентября МИД РФ выразил протест и потребовал немедленного освобождения Бочкарева. По информации МИД, сотрудник аппарата Совета Федерации Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в проходившем 20-21 сентября в норвежском парламенте международном семинаре.

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Теги: Норвегия, Совет Федерации

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