Челябинцы начали сбор подписей против строительства в городе дельфинария

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Жители Челябинска просят власти пересмотреть решение о строительстве дельфинария и заменить его другим развлекательным объектом без эксплуатации разумных животных.

Интернет-петицию к властям подписали уже более 7 тыс. человек, параллельно идет сбор подписей под бумажным вариантом обращения, которое активисты-зоозащитник намерены направить властям.

Авторы петиции заявляют, что в неволе дельфинов ждут настоящие страдания, а плохая экология и челябинская вода и вовсе могут убить млекопитающих.

В частности, зоозащитник и депутат Челябинской городской думы Карен Даллакян на своей странице в соцсетях высказывает мнение, что дельфинарий станет "пропагандой жестокости".

"Если они (власти - ИФ) не видели дельфинов, которые покрываются язвами из-за этой воды, куда добавляется неизвестного происхождения соль, я попрошу их на это посмотреть. Эти животные, у них есть свой разговор, интеллект - как можно их эксплуатировать? Это будет у нас пропаганда жестокости", - пишет известный в городе ветеринар.

Средняя продолжительность жизни животных в российских дельфинариях, согласно данным ветеринаров, составляет менее пяти лет. В то время как в дикой природе - от 25 до 30 лет и встречаются особи старше 65 лет, говорится в петиции.

Вместо дельфинария горожане предлагают властям построить развлекательный объект, который не требует эксплуатации животных, например центр фридайвинга или подводный театр.