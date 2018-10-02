В 2019 году россиянам выдадут до 200 тысяч виз США

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В 2019 году будет выдано до 200 тысяч виз США по всей России, сообщил во вторник министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер.

"Мы выдадим от 150 до 200 тысяч виз по всей стране", - сказал Йодер журналистам во Владивостоке.

Вместе с тем, он отметил, что отказы в получении визы США в России составляют 10%.

"Обычно отказы связаны или с предыдущей историей путешествий заявителей по Америке, или с тем, что они не могут доказать как гласит закон, что у них есть тесные семейные и экономические связи в стране постоянного проживания", - сказал Йодер.

Дипломат также выразил надежду на то, что Россия станет участником программы упрощенного въезда для болельщиков, однко пока облегченной режим для этой категории путешественников из РФ невозможен.

При этом он предложил провести соревнование по выдаче виз между консулами России и Америки.

"Я предлагаю провести дружеские соревнования в 2019 году между консулами двух стран по выдаче виз. В будущем году, я гарантирую, что американское посольство и консульство выдадут в два раза больше виз, чем российское консульство и посольство в Америке выдадут американским гражданам", - заявил журналистам во Владивостоке Йодер.