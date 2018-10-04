В России Дела о лайках и репостах

Стали известны подробности первого закрытого в РФ уголовного дела "за репосты"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Следователи прекратили уголовное дело в отношении 35-летнего красноярца Андрея Безбородого, ранее обвиненного в возбуждении ненависти посредством размещения картинок в социальной сети, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю.

Уголовное дело было возбуждено еще зимой. Претензии со стороны правоохранителей вызвали шуточные картинки, размещенные мужчиной в папке "сохраненное" на своей странице во "ВКонтакте", которые были посвящены президенту РФ, патриарху, главному раввину России, а также жителям Кавказа и Средней Азии.

В этих изображениях следователи усмотрели признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижения человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.

В РоссииСмягчение 282-й статьи получит обратную силуСмягчение 282-й статьи получит обратную силуЧитать подробнее

Ранее житель Красноярска Безобродов стал фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти в отношении какой-либо социальной группы (ч. 1 ст. 282 УК РФ) из-за нескольких картинок с подписями в социальной сети "Вконтакте".

"На странице, которую использовал Безбородов, у последнего имелось 166 друзей, однако, никто из аудитории на размещенных им изображениях не поставил отметку "мне нравится", то есть указанные изображения не вызвали никакую реакцию и не оказали влияние на поведение лиц, составляющих данную аудиторию", - говорится в тексте документа.

Верховный суд РФ 20 сентября внес поправки в постановление пленума № 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" от 28 июня 2011 года в связи с возникшими в правоприменительной практике вопросами.

3 октября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на гуманизацию уголовного законодательства - он смягчает уголовную ответственность за преступления, предусмотренные ст. 282 УК РФ, и касается, в том числе репостов в соцсетях.

Ранее в четверг руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что следствие начало прекращать уголовные дела об экстремизме, связанные с репостами экстремистских публикаций в соцсетях.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Красноярский край

Новости по теме

В России
Силовики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующихСиловики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующих
Акции протеста проходят на фоне принятия в первом чтении законопроекта о границе с ЧечнейПодробнее
 Российская армия начала избавляться от ушанок и пилотокРоссийская армия начала избавляться от ушанок и пилоток
Военным больше не будут выдавать шерстяные пилотки, а ушанки заменят шапкамиПодробнее
 Источник рассказал о предварительной причине крушения вертолета под КостромойИсточник рассказал о предварительной причине крушения вертолета под Костромой
Вертолет, в котором летел замгенпрокурора, в темноте зацепился за верхушки деревьевПодробнее
 При крушении вертолета под Костромой погиб замгенпрокурора РФ КарапетянПри крушении вертолета под Костромой погиб замгенпрокурора РФ Карапетян
В Генпрокуратуре предварительно подтвердили гибель Саака Карапетяна, возбуждено уголовное делоПодробнее
В "Агоре" сообщили о первых прекращениях уголовных дел за репостыВ "Агоре" сообщили о первых прекращениях уголовных дел за репосты
Смягчить уголовную статью, по которой преследовали за публикации и лайки в соцсетях, президент предложил наканунеПодробнее
 РЖД в ближайшие годы оборудует плацкартные вагоны капсулами и трансформерамиРЖД в ближайшие годы оборудует плацкартные вагоны капсулами и трансформерами
Пассажирам пообещали более комфортные местаПодробнее
 На ТЭФИ назвали лучшие новостные программыНа ТЭФИ назвали лучшие новостные программы
За лучшую аналитику наградили передачу "Добров в эфире" на канале РЕН ТВ и ее ведущегоПодробнее
 Путин подписал пакет законов о пенсионной реформеПутин подписал пакет законов о пенсионной реформе
На то, чтобы принять закон о повышении россиянам пенсионного возраста ушло менее месяцаПодробнее
 Путин решил сменить губернатора Санкт-ПетербургаПутин решил сменить губернатора Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко возглавит совет директоров Объединенной судостроительной корпорацииПодробнее
 Смягчение 282-й статьи получит обратную силуСмягчение 282-й статьи получит обратную силу
Это позволит отменить наказание для осужденных только по этой статье и прекратить производстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 октября5 фото
03 октября
Фотохроника 3 октября
Фотохроника 2 октября6 фото
02 октября
Фотохроника 2 октября
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреНидерланды обвинили четверых россиян в попытке получить данные о крушении "Боинга"В РоссииСиловики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующихВ РоссииРоссийская армия начала избавляться от ушанок и пилотокВ РоссииПри крушении вертолета под Костромой погиб замгенпрокурора КарапетянВ миреВеликобритания впервые прямо обвинила ГРУ в причастности к кибератакамВ миреВице-президент США обвинит Китай во вмешательстве в выборы

Погибший замгенпрокурора РФ Карапетян курировал надзор за "делом Скрипалей"

Участники митинга в Ингушетии не стали выслушивать вышедшего к ним Евкурова

"Интурист" готов покрыть долг турецкой авиакомпании перед двумя аэропортами в РФ

Мосгорсуд не отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста

"Мы, Веном": страшно не будет

"Мы, Веном": страшно не будетНа экраны выходит предсказуемая, но динамичная картина об инопланетном монстре-антигерое Подробнее

12-летнюю девочку и ее знакомого задержали в Ленобласти по подозрению в убийстве и каннибализме

"Роскосмос" заверил в отсутствии угрозы возвращению экипажа "Союза" в декабре

Нидерланды обвинили четверых россиян в попытке получить информацию о крушении "Боинга" под Донецком

Нидерланды обвинили четверых россиян в попытке получить информацию о крушении "Боинга" под ДонецкомВ Гааге считают, что граждане РФ также пытались совершить хакерскую атаку против ОЗХО Подробнее

Два скандинавских банка заподозрили в причастности к отмыванию денег из России

Одна из компаний группы "Натали Турс" с 3 октября начала продажи туров

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');