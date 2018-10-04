Стали известны подробности первого закрытого в РФ уголовного дела "за репосты"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Следователи прекратили уголовное дело в отношении 35-летнего красноярца Андрея Безбородого, ранее обвиненного в возбуждении ненависти посредством размещения картинок в социальной сети, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю.

Уголовное дело было возбуждено еще зимой. Претензии со стороны правоохранителей вызвали шуточные картинки, размещенные мужчиной в папке "сохраненное" на своей странице во "ВКонтакте", которые были посвящены президенту РФ, патриарху, главному раввину России, а также жителям Кавказа и Средней Азии.

В этих изображениях следователи усмотрели признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижения человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.

Ранее житель Красноярска Безобродов стал фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти в отношении какой-либо социальной группы (ч. 1 ст. 282 УК РФ) из-за нескольких картинок с подписями в социальной сети "Вконтакте".

"На странице, которую использовал Безбородов, у последнего имелось 166 друзей, однако, никто из аудитории на размещенных им изображениях не поставил отметку "мне нравится", то есть указанные изображения не вызвали никакую реакцию и не оказали влияние на поведение лиц, составляющих данную аудиторию", - говорится в тексте документа.

Верховный суд РФ 20 сентября внес поправки в постановление пленума № 11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" от 28 июня 2011 года в связи с возникшими в правоприменительной практике вопросами.

3 октября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на гуманизацию уголовного законодательства - он смягчает уголовную ответственность за преступления, предусмотренные ст. 282 УК РФ, и касается, в том числе репостов в соцсетях.

Ранее в четверг руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что следствие начало прекращать уголовные дела об экстремизме, связанные с репостами экстремистских публикаций в соцсетях.