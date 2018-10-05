Губернатор Тверской области возглавил штаб по ликвидации последствий ДТП

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб создан в Тверской области для ликвидации последствий автоаварии, в которой погибли 13 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Создан оперативный штаб, который лично возглавил губернатор. Игорь Руденя на месте ДТП координирует работу оперативных служб по ликвидации последствий аварии", - отметил собеседник агентства.

По данным ГАИ, в Тверской области в 7.30 на 15 км автодороги Тверь-Ржев произошло лобовое столкновение автобуса ЛИАЗ и микроавтобуса "Форд Транзит". В результате аварии погибли 13 человек (12 пассажиров и водитель маршрутки), еще двое пострадали - водитель автобуса "ЛиАЗ" и пассажир микроавтобуса "Форд".

Причиной ДТП стал выезд маршрутного такси на встречную полосу.

По информации пресс-службы регионального правительства, на место были оперативно направлены семь машин скорой помощи, вертолет санавиации, необходимые силы и средства МЧС, ГИБДД.

Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП. В эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) Руденя сообщил, что материальная поддержка будет обеспечена за счет резервного фонда губернатора, независимо от региона проживания пострадавших.