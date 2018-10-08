В Челябинске сняли введенный из-за мусорных завалов режим ЧС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации, установленный в Челябинске из-за мусорного коллапса, снят, сообщает в понедельник пресс-служба администрации города.

"В связи со стабилизацией ситуации по вывозу мусора скажу, что со вчерашнего дня в Челябинске действует режим повышенной готовности, режим ЧС в городе снят", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Тефтелева.

Он добавил, что за всеми площадками города на сегодняшний день закреплены подрядчики, ни одна из них не останется без внимания и контроля. В субботу на все маршруты вышли новые перевозчики мусора.

"До конца этой недели мы войдем полностью в график, ежедневно контролируем ситуацию", - подчеркнул Тефтелев.

В городе устанавливают новые контейнеры с объемом в 1,1 кубометра вместо старых 0,6. Кроме того, пластиковые баки оснащены крышками, что позволяет не разлетаться мусору по двору при частом вывозе, а их уборка создает меньше шума. Помимо этого до конца текущего месяца в Челябинск автопарк основного оператора "ЦКС" пополнится еще 20 новыми мусоровозами.

Режим ЧС из-за мусорных завалов в Челябинске был введен 25 сентября. Проблемы начались после закрытия старой городской свалки. Перевозчики отказались возить мусор на полигон в поселок Полетаево, ссылаясь на убытки из-за выросших расходов на дорогу.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Челябинска и МУП "ГорЭкоЦентр", допустивших в городе мусорный коллапс по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).