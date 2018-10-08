Депутаты прекратили полномочия обвиняемого в коррупции главы Оренбурга

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Депутаты городского совета Оренбурга на внеочередном заседании в понедельник прекратили полномочия главы города Евгения Арапова.

Представитель горсовета сообщил агентству "Интерфакс", что решение принято единогласно.

Ранее сообщалось, что 14 августа Арапов был задержан по подозрению в коррупции, а затем арестован на два месяца.

Исполняющим обязанности главы города был назначен его заместитель Сергей Николаев.

По данным СКР, Арапов совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Из полученной взятки 400 тыс. рублей причиталось Арапову, а 200 тыс. рублей - Борисову. Также устанавливается происхождение 4,2 млн рублей, изъятых в служебном кабинете Арапова. Борисов также был арестован в августе по подозрению в получении взятки,

В октябре стало известно еще об одном уголовном деле в отношении оренбургского мэра. По версии следствия, он получил взятку в виде предоставления права на недвижимое имущество - однокомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме стоимостью 1,3 млн рублей.

Арапов был избран главой города 30 октября 2015 года. Чиновник был отобран конкурсной комиссией из семи претендентов.