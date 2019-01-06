Экс-главу Оренбурга перевели под домашний арест

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга изменил меру пресечения бывшему главе Оренбурга Евгению Арапову с содержания под стражей на домашний арест, сообщила "Интерфаксу" начальник отдела информации областного суда Юлия Панина в воскресенье.

"Изменена мера пресечения на домашний арест сроком на один месяц", - уточнила она.

Между тем, пресс-служба областного Следственного управления СКР сообщала 4 января, что следствие просит продлить срок содержания Арапова под стражей.

В ходе расследования уголовного дела следователи выявили новый эпизод преступной деятельности экс-мэра. По данным следствия, бывший чиновник повлиял на решение ООО "НСТ-групп" о продаже земельного участка по заниженной стоимости. "По версии следствия, в период с января 2016 по март 2018 года Арапов (...)выдвинул учредителю ООО "НСТ-групп" условие заключить с ООО "Статус" заведомо экономически невыгодный договор купли-продажи земельного участка", - сообщало ведомство.

Действия Арапова квалифицированы по статье "воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".

Дело экс-мэра Оренбурга

Ранее сообщалось, что 14 августа 2018 года мэр Оренбурга Евгений Арапов, занимавший этот пост с осени 2015 года, был задержан по подозрению в коррупции, а затем арестован.

По данным СКР, Арапов совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Из полученной взятки 400 тыс. рублей причиталось Арапову, а 200 тыс. рублей - Борисову. Также устанавливается происхождение 4,2 млн рублей, изъятых в служебном кабинете Арапова.

Борисов также был арестован в августе, он обвиняется в получении взятки.

Позже следственные органы выявили еще два эпизода получения взяток Араповым - в виде трех квартир общей стоимостью 3,8 млн рублей.

Кроме того, по версии следствия, с января 2012 по август 2018 года Евгений Арапов через доверенное лицо принимал участие в управлении коммерческой организацией ООО "ГОСТ". Данная фирма занималась сдачей в аренду недвижимости, находящейся в муниципальной собственности.

В связи с этим экс-мэру предъявлено обвинение по статье 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).