Посол Нидерландов заявила, что ее страна не будет терпеть нарушение Россией международного права

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Нидерланды не будут терпеть нарушения международного права со стороны РФ, заявила в понедельник посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос.

"Я объяснила в МИД РФ, что Нидерланды ответственны за международные организации на своей территории, что мы не можем допустить кибератаки на международные организации, что ясно дала понять министр обороны Нидерландов", - заявила она журналистам в Москве, отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать итоги встречи в МИД РФ.

"Мы дали очень четкий сигнал, что это должно прекратиться", - подчеркнула она.

Нидерландский посол пробыла в российском внешнеполитическом ведомстве почти час. "Об итогах этой встречи будет сообщено в Гаагу", - добавила она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Джонс-Бос была вызвана в министерство иностранных дел. Как сообщали в министерстве, посол была вызвана "в связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге".

На прошлой неделе министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британских коллег смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Среди целей хакеров были названы данные по расследованию отравления в Солсбери, а также о крушении авиалайнера MH17 в 2014 году на востоке Украины.