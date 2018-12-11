Песков ответил Помпео на слова о разбазаривании госсредств

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недипломатичным и неуместным высказывание госсекретаря США Майкла Помпео, заявившего, что отправка в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 является "разбазариванием госсредств двумя коррумпированными правительствами".

"Что касается разбазаривания средств, мы с этим не согласны, тем более, наверно, делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, не совсем уместно", - сказал Песков на вопрос, даст ли Кремль оценку этим высказываниям.

Он также добавил, что "со временем президент дает оценку госсекретарям США". "Может быть, такая оценка последует со временем и в отношении таких недипломатичных реплик господина Помпео", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Мы продолжаем искать конструктивных отношений с нашими партнерами за океаном и надеемся, что рано или поздно последует взаимность со стороны Вашингтона", - заключил Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что не совсем правильно комментировать высказывания госсекретаря США, и выразил надежду, что оценку его высказываниям даст МИД России.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил России совершили перелет с территории России в международный аэропорт Майкетия столицы Венесуэлы.

Местные СМИ сообщили, что прибывшие в Венесуэлу российские самолеты примут участие в совместных учениях с военными этой страны.