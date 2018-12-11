В Ивановской области прошел черный дождь

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Осадки черного цвета выпали над селом Заречный Заволжского района Ивановской области, сообщает пресс-служба Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Проверку по факту загрязнения атмосферного воздуха прокуратура проводит совместно с представителями межрегионального управления Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям. Также в проверке задействованы специалисты регионального управления Роспотребнадзора и департамента природных ресурсов и экологии.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, виновных в нарушении природоохранного законодательства, уточняется в сообщении.

Ситуация в селе Заречный находится на контроле природоохранной прокуратуры.