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Организатор убийства Старовойтовой снова попросил об УДО

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Осужденный на 20 лет лишения свободы за организацию убийства Галины Старовойтовой Юрий Колчин, отбывший в местах заключения с учетом ареста 16 лет, обратился в Брасовский суд Брянской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

"Ходатайство поступило в суд и находится в производстве",- сообщила в четверг "Интерфаксу" руководитель пресс-служба Брянского областного суда Галина Кубекина.

Она уточнила, что заседание по этому ходатайству назначено на 25 декабря.

Брасовский суд находится в поселке Локоть, к его территориальной подсудности относится исправительная колония N4 строгого режима, где отбывает наказание Колчин.

В 2016 году Колчин обращался с ходатайством об УДО в Тосненский районный суд Ленинградской области, но ему было отказано. Администрация колонии резко возражала против свободы осужденного, ссылаясь на регулярные нарушения режима.

Убийство Галины Старовойтовой

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Депутат Госдумы, сопредседатель партии "Демократическая Россия" Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 года.

Юрий Колчин - уроженец города Дятьково Брянской области. Он был арестован в октябре 2002 года и в июне 2005 признан виновным в организации убийства Старовойтовой и приговорен к 20 годам лишения свободы.

Тогда же был осужден исполнитель убийства Виталий Акишин, он получил 23,5 года лишения свободы.

За соучастие в организации убийства в августе 2015 года был осужден экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко. Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. рублей.

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Теги: Галина Старовойтова

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