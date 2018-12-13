Организатор убийства Старовойтовой снова попросил об УДО

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Осужденный на 20 лет лишения свободы за организацию убийства Галины Старовойтовой Юрий Колчин, отбывший в местах заключения с учетом ареста 16 лет, обратился в Брасовский суд Брянской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

"Ходатайство поступило в суд и находится в производстве",- сообщила в четверг "Интерфаксу" руководитель пресс-служба Брянского областного суда Галина Кубекина.

Она уточнила, что заседание по этому ходатайству назначено на 25 декабря.

Брасовский суд находится в поселке Локоть, к его территориальной подсудности относится исправительная колония N4 строгого режима, где отбывает наказание Колчин.

В 2016 году Колчин обращался с ходатайством об УДО в Тосненский районный суд Ленинградской области, но ему было отказано. Администрация колонии резко возражала против свободы осужденного, ссылаясь на регулярные нарушения режима.

Убийство Галины Старовойтовой

Депутат Госдумы, сопредседатель партии "Демократическая Россия" Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 года.

Юрий Колчин - уроженец города Дятьково Брянской области. Он был арестован в октябре 2002 года и в июне 2005 признан виновным в организации убийства Старовойтовой и приговорен к 20 годам лишения свободы.

Тогда же был осужден исполнитель убийства Виталий Акишин, он получил 23,5 года лишения свободы.

За соучастие в организации убийства в августе 2015 года был осужден экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко. Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. рублей.