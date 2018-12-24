Ученые выяснили, что жизнь при постоянном освещении приводит к набору массы тела

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сибирские ученые в ходе экспериментов на мышах установили, что жизнь при круглосуточном освещении ведет к росту массы тела и анемии. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Ученые исследовали, как круглосуточное освещение влияет на состав крови, массу тела и физическую выносливость мышей, а также как в этих условиях на них действует мелатонин: считается, что этот гормон помогает человеку адаптироваться к нарушениям светового режима (частым перелетам, посменной работе, условиям полярного дня).

Эксперимент продолжался две недели в Институте цитологии и генетики.

Одна группа животных содержалась при постоянно включенном свете, другая, контрольная группа - при стандартном режиме освещения (четырнадцать часов света и десять часов темноты в сутки).

В крови мышей, освещаемых круглосуточно, ученые нашли изменения, характерные для развития анемии: уменьшение гематокрита (объема красных кровяных клеток), снижение содержания эритроцитов и гемоглобина. Анемия - состояние организма, характеризующееся пониженной концентрацией гемоглобина в единице объема крови.

Также оказалось, что круглосуточное освещение привело к росту массы тела мышей по сравнению с контрольными животными - в первую очередь за счет увеличения содержания воды в организме.

Мышей тестировали и на физическую выносливость: их снизу подносили к потолку клетки и после того, как животные цеплялись лапками за решетку, проверяли, как долго они смогут продержаться в таком положении и не упасть вниз.

Эксперимент показал, что на седьмые сутки постоянного освещения выносливость и мышечная сила у мышей существенно снизились по сравнению с контрольной группой.

Затем мышам, находящимся при круглосуточном освещении, давали мелатонин, так как известно, что он синтезируется в организме только в темное время суток и быстро разрушается на свету.

Выяснилось, что он не влияет на физическую выносливость: животные все так же слабели к концу первой недели эксперимента.

"Однако оказалось, что введение мелатонина препятствует развитию анемии у мышей, содержавшихся в таких условиях освещения. По сравнению с группой, которая получала плацебо, к концу эксперимента у животных, получавших мелатонин, существенно повысилось содержание гемоглобина", - приводит издание слова руководителя группы экспериментальной фармакологии, главного научного сотрудника Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии - филиала ИЦиГ Светланы Мичуриной.