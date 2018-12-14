В России

ФСБ не нашла оснований для изменения 75-летнему ученому ЦНИИмаш меры пресечения

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ заявила, что не видит оснований для изменения меры пресечения обвиняемому в госизмене 75-летнему ученому из ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву на домашний арест или подписку о невыезде.

Адвокат Кудрявцева, руководитель "Команды 29" Иван Павлов сообщил, что ответ ФСБ был получен по электронной почте за подписью замначальника отдела следственного управления.

"Спецслужба сообщила нам, что не видит оснований для изменения и отмены меры пресечения Кудрявцеву, поскольку "причастность Кудрявцева В.В. в совершении инкриминируемого ему преступления полностью подтверждается материалами уголовного дела"", - сообщил Павлов.

"Неясно только, зачем нужен суд над Кудрявцевым, если спецслужба уже полностью подтвердила его виновность материалами уголовного дела и на этом основании принимает решения", отметил адвокат.

Ранее в администрацию президента, ФСБ и председателю Верховного суда было передано обращение с требованием изменить меру пресечения Кудрявцеву на домашний арест или подписку о невыезде, которое подписали более 107 тысяч человек. Открытое письмо с требованием изменить Кудрявцеву меру пресечения и освободить его из изолятора под домашний арест или подписку о невыезде было опубликовано 23 октября. Тогда обращение подписали деятели науки, культуры и правозащитники. После этого текст обращения был размещен как петиция на портале Change.org, где под обращением к 13 ноября поставили подписи более 107 тысяч человек.

Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Согласно информации защиты, в уголовном деле речь идет о передаче "неких" секретных данных с электронной почты в двух письмах за март и октябрь 2013 года из города Королева в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE.

Свою вину Кудрявцев не признает. Его защитники заявляли, что к секретным сведениям ученый не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

Об аресте Кудрявцева стало известно 22 июля, когда в следственном изоляторе "Лефортово" его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Он самый пожилой арестант этого СИЗО.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Виктор Кудрявцев

Новости по теме

В России
Москва и Лондон начали переговоры о частичном восстановлении состава дипмиссийМосква и Лондон начали переговоры о частичном восстановлении состава дипмиссий
В посольстве РФ в Великобритании отметили, что коллеги пока тормозят процессПодробнее
 "Победа" задумалась о плате за стаканчики для воды"Победа" задумалась о плате за стаканчики для воды
Чтобы сэкономить, посуду на борт можно будет принести с собойПодробнее
 Законопроект о защите Рунета от кибератак из США внесен в ГосдумуЗаконопроект о защите Рунета от кибератак из США внесен в Госдуму
Проект закона подготовлен с учетом принятой в сентябре стратегии национальной кибербезопасности СШАПодробнее
 В Минобороны РФ назвали дилетантским отзыв Госдепа США о Ту-160В Минобороны РФ назвали дилетантским отзыв Госдепа США о Ту-160
По мнению Игоря Конашенкова, российские ракетоносцы можно назвать "музейными экспонатами" только из восхищенияПодробнее
В Минздраве решили исследовать современных "цифровых" детейВ Минздраве решили исследовать современных "цифровых" детей
В министерстве заявили, что межпоколенческий разрыве с поколением "аналоговых" родителей все больше усиливаетсяПодробнее
 Песков заявил, что в РФ не будут менять ход дела украинских моряков из-за позиции США по саммитуПесков заявил, что в РФ не будут менять ход дела украинских моряков из-за позиции США по саммиту
Ранее советник Дональда Трампа по нацбезопасности заявил, что встреча президентов может состояться только после освобождения украинцевПодробнее
 Минздрав РФ начал готовить закон о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 годаМинздрав РФ начал готовить закон о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года
Проведенный ранее опрос ВЦИОМ показал, что эту идею одобряют 78% россиянПодробнее
 Источник допустил, что итоги исследований в связи с дыркой на "Союзе МС-09 засекретятИсточник допустил, что итоги исследований в связи с дыркой на "Союзе МС-09 засекретят
Причины появления отверстия в обшивке бытового отсека корабля должны стать известны перед Новым годомПодробнее
 Число заключенных снизилось до исторического минимума в постсоветской РоссииЧисло заключенных снизилось до исторического минимума в постсоветской России
Сейчас в исправительных учреждениях находятся 467 тысяч человекПодробнее
 Глава Минздрава упрекнула россиян в нерациональном питанииГлава Минздрава упрекнула россиян в нерациональном питании
Скворцову обеспокоило массовое ожирение и высокое потребление сахара и солиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 декабря6 фото
13 декабря
Фотохроника 13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре6 фото
13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЗаконопроект о защите Рунета от кибератак из США внесен в ГосдумуВ РоссииМосква и Лондон начали переговоры о частичном восстановлении состава дипмиссийЭкономикаБанк России повысил ключевую ставку до 7,75%В миреЛукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Белоруссию в РоссиюВ РоссииПесков заявил, что в РФ не будут менять ход дела украинских моряков из-за позиции США В РоссииМинздрав РФ начал готовить закон о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года

РПЦ трактовала решениие ЕСПЧ как признание незаконным "панк-молебна" Pussy Riot

Клименко предложил присвоить имя Дурова законопроекту об автономном Рунете

Роспечать попыталась не допустить закрытия типографии "Экстра М"

В Израиле вслед за Францией начались протесты "желтых жилетов"

Крупнейший алмаз Северной Америки найден на руднике в Канаде

Число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до четырех

В Курске осудили руководителей фонда, надругавшихся над волонтером из-за смерти кота

На псковского вице-губернатора завели дело о получении особо крупной взятки

Москва и Лондон начали переговоры о частичном восстановлении состава дипмиссий

Москва и Лондон начали переговоры о частичном восстановлении состава дипмиссийВ посольстве РФ в Великобритании отметили, что коллеги пока тормозят процесс Подробнее

Экс-менеджер группы "Сумма" объявлен в международный розыск и заочно арестован

Главного судебного пристава Астраханской области задержали за взятку

Арестован зампред правительства Чувашии Владимир Аврелькин

В Киев начали свозить бюджетников для поддержки Объединительного собора

Сербия попросит СБ ООН провести экстренное заседание в связи с Косово

Семейство мытищинских бобров не выселят с Яузы до весны

ФСБ не нашла оснований для изменения 75-летнему ученому ЦНИИмаш меры пресечения

"Победа" задумалась о плате за стаканчики для воды

"Победа" задумалась о плате за стаканчики для водыЧтобы сэкономить, посуду на борт можно будет принести с собой Подробнее

Задержан вице-губернатор Псковской области Кузнецов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');