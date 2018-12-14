ФСБ не нашла оснований для изменения 75-летнему ученому ЦНИИмаш меры пресечения

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ заявила, что не видит оснований для изменения меры пресечения обвиняемому в госизмене 75-летнему ученому из ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву на домашний арест или подписку о невыезде.

Адвокат Кудрявцева, руководитель "Команды 29" Иван Павлов сообщил, что ответ ФСБ был получен по электронной почте за подписью замначальника отдела следственного управления.

"Спецслужба сообщила нам, что не видит оснований для изменения и отмены меры пресечения Кудрявцеву, поскольку "причастность Кудрявцева В.В. в совершении инкриминируемого ему преступления полностью подтверждается материалами уголовного дела"", - сообщил Павлов.

"Неясно только, зачем нужен суд над Кудрявцевым, если спецслужба уже полностью подтвердила его виновность материалами уголовного дела и на этом основании принимает решения", отметил адвокат.

Ранее в администрацию президента, ФСБ и председателю Верховного суда было передано обращение с требованием изменить меру пресечения Кудрявцеву на домашний арест или подписку о невыезде, которое подписали более 107 тысяч человек. Открытое письмо с требованием изменить Кудрявцеву меру пресечения и освободить его из изолятора под домашний арест или подписку о невыезде было опубликовано 23 октября. Тогда обращение подписали деятели науки, культуры и правозащитники. После этого текст обращения был размещен как петиция на портале Change.org, где под обращением к 13 ноября поставили подписи более 107 тысяч человек.

Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Согласно информации защиты, в уголовном деле речь идет о передаче "неких" секретных данных с электронной почты в двух письмах за март и октябрь 2013 года из города Королева в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE.

Свою вину Кудрявцев не признает. Его защитники заявляли, что к секретным сведениям ученый не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

Об аресте Кудрявцева стало известно 22 июля, когда в следственном изоляторе "Лефортово" его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Он самый пожилой арестант этого СИЗО.