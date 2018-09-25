Нетаньяху заявил о договоренности с Путиным по встрече израильских и российских военных

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о достигнутой договоренности с президентом России Владимиром Путиным по скорой встрече военных делегаций двух стран, чтобы обсудить механизм по предотвращению конфликтов. Об этом сообщает во вторник газета Times of Israel.

"Нетаньяху сказал, что он и Путин договорились, что российские и израильские военные высокопоставленные лица в скором времени встретятся, чтобы обсудить продолжение работы механизма по предотвращению конфликтов", - сообщает газета.

Такое заявление, пишет газета, израильский премьер сделал, отправляясь из аэропорта Бен-Гурион на мероприятия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Нетаньяху, говоря с журналистами, подчеркнул, что Израиль продолжит противодействовать военному укреплению Ирана в Сирии.

"Мы продолжим действовать против военного укрепления Ирана в Сирии, и мы продолжим координацию между Армией обороны Израиля и российскими военными", - сказал Нетаньяху.

"Мы сделаем все, что необходимо, чтобы защитить безопасность Израиля", - подчеркнул премьер.

Также Нетаньяху рассказал журналистам, что он дважды говорил с президентом России и выражал свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью российских военных из-за инцидента с самолетом Ил-20.

Ранее сообщалось, что командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин в четверг посетил в Москву в сопровождении представительной военной делегации для обсуждения инцидента со сбитым Ил-20. В Москве израильские военные представили доклад по происшествию.

Вечером в понедельник над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск. В Армии обороны Израиля отмечают, что сирийские системы ПВО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.