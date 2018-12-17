Полпреду президента России в ЮФО сообщили об угрозе со стороны украинских националистов в Крыму

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Угроза со стороны украинских националистов, проживающих в Крыму, сохраняется, заявил руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на заседании совета при полпреде президента РФ в ЮФО Владимире Устинове в понедельник.

"Ввиду кризисной ситуации на Украине сохраняется угроза со стороны украинских националистов, проживающих в Крыму, особенно выходцев из западных областей, и украинцев, отказавшихся принимать российское гражданство. Их могут использовать заинтересованные силы с целью провоцирования напряженности в Крыму и нарушения межнационального мира", - сказал Баринов.

Он отметил, что в целом межнациональная ситуация в Крыму стабильная. "Согласно переписи населения 2014 года, в Крыму проживают 175 национальностей. В целом этноконфессиональная ситуация в Крыму стабильная, это можно констатировать. Это подтверждается отсутствием заметных этноконфессиональных противоречий, сотрудничеством национальных организаций с властями республики", - сообщил Баринов, добавив, что некоторые вопросы были решены во время переходного периода в Крыму и Севастополе.