Правоохранительные органы будут разбираться с ложными сообщениями о нарушениях на выборах губернатора Приморья

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Избирком обратился в правоохранительные органы из-за распространения ложной информации о якобы имевших место нарушениях на прошедших в воскресенье повторных выборах губернатора Приморского края, сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

"Мы внимательно мониторили соцсети, мессенджеры, работала горячая линия в ЦИК, та информация, которая поступала, мы ее оперативно проверяли. Обращения не подтверждались. По целому ряду наиболее грубых фейков мы уже обратились в правоохранительные органы, думаю, что правоохранительные органы будут этим заниматься", - сказал Шевечнко журналистам во вторник во Владивостоке.

Он добавил, что отмечено очень большое количество недостоверной информации о якобы имевших место нарушениях. По его мнению, это предпринималось для того, чтобы дискредитировать выборы.

"Это лица, которые не заинтересованы в проведении легитимных выборов. Проведение абсолютно прозрачных, чистых выборов их не устраивает. Это было затеяно, чтобы создать иллюзию, что выборы были нелигитимны", - сказал Шевченко.

Он также добавил, что количество испорченных бюллетеней на выборах было незначительным.

В Приморье 16 декабря прошли повторные выборы главы края, победителем признан врио губернатора Олег Кожемяко.