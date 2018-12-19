Суд не отпустил экс-главу ЦСКА Барышева из СИЗО

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд (МОВС) в среду отказал в смягчении меры пресечения бывшему начальнику Управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ, экс-руководителю "Центрального спортивного клуба армии" (ЦСКА) полковнику Михаилу Барышеву, обвиняемому в получении взяток на 24 млн рублей.

"Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, в удовлетворении апелляционной жалобы защиты отказано", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь МОВС Ирина Жирнова. Таким образом, суд не нашел оснований для изменения обвиняемому меры пресечения на домашний арест, как того просил Барышев и его защитники.

23 ноября Московский гарнизонный военный суд отправил Барышева под арест до 19 января. Таким образом, суд, несмотря на поручительства ряда олимпийских чемпионов, не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения.

Барышеву предъявлено обвинение по трем эпизодам получения особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Аналогичное обвинение также предъявлено его заместителю по материально-техническому обеспечению Андрею Хамазину, экс-начальнику автомобильной службы клуба Юрию Муханову и руководителю отдела закупок учреждения Олегу Ампилогову.

Как считает следствие, общая сумма полученных взяток составляет порядка 24 млн рублей.

Как стало известно в суде, уголовное дело, по которому задержали Барышева, было возбуждено 17 мая 2018 года по фактам получения взяток при исполнении договоров на поставку и оказание товаров и услуг на сумму не менее 250 млн рублей, заключенных между ЦСКА и ООО "Форвард", ООО "РедСис", а также ООО ТК "Пять семерок" во время подготовки к Всемирным военным играм 2017 года в Сочи.

В декабре 2016 года у Барышева "возник преступный умысел на получении взяток группой лиц по предварительному сговору в виде не менее 10% от суммы заключенных договоров", считает следствие

В результате, полагают следователи, начальники ЦСКА незаконно получили от руководства "Форварда" не менее 7 млн рублей - за заключение контракта на поставку спортивной экипировки к Играм, от "РедСис" 10 млн рублей - за содействие заключению договора на поставку оборудования и программного обеспечения и 6,9 млн рублей от транспортной компании "Пять семерок" - за контракт на перевозки.

Полковник, настаивает на своей невиновности. По его словам, он стал жертвой оговора, в том числе со стороны своего бывшего заместителя, который заключил сделку со следствием.

Барышев был назначен на должность начальника федерального автономного учреждения Минобороны РФ "Центральный спортивный клуб армии" 20 октября 2014 года. На этом посту он проработал по июль 2017 года, когда был назначен начальником Управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ, к настоящему времени расформированному.