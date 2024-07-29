Военный суд приговорил к 13 годам колонии экс-начальника ЦСКА Михаила Барышева

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд назначил 13 лет колонии строгого режима бывшему начальнику Управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ, экс-руководителю "Центрального спортивного клуба армии" (ЦСКА) Михаилу Барышеву по обвинению во взяточничестве, мошенничестве и попытке побега из-под стражи, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Также Барышеву назначен штраф на сумму 25 млн руб. Кроме того, он лишен звания полковника.

Экс-главе ЦСКА, согласно картотеке суда, вменялось в вину получение особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), покушение на побег из-под стражи (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 313 УК РФ), особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Вместе с Барышевым по различным обвинениям были осуждены его бывший заместитель по материально-техническому обеспечению Андрей Хамазин и ряд других фигурантов.

Как сообщалось, уголовное дело связано коррупцией и хищениями при подготовке ко Всемирным военным играм 2017 года в Сочи.

Кроме того, Барышеву было предъявлено обвинение в попытке побега из-под стражи, которая, согласно фабуле дела, произошла при проведении с ним следственных действий.

Офицер, арестованный в ноябре 2018 года, не признал вину. В начале следствия он заявлял, что стал жертвой оговора, в том числе со стороны своего бывшего заместителя, который заключил сделку со следствием.

Барышев был назначен на должность начальника федерального автономного учреждения Минобороны РФ "Центральный спортивный клуб армии" 20 октября 2014 года. На этом посту он проработал по июль 2017 года, когда был назначен начальником впоследствии расформированного Управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ.