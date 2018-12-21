Осужденный за 78 убийств "ангарский маньяк" обжаловал лишение милицейского звания

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Адвокат бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова, известного как "ангарский маньяк", подал апелляционную жалобу на приговор Иркутского областного суда от 10 декабря, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в пресс-службе облсуда.

"Апелляция, поданная адвокатом Попкова, была зарегистрирована 20 декабря", - сказал сотрудник пресс-службы.

Информированный источник уточнил агентству, что адвокат Попкова обжалует приговор в части лишения его звания младшего лейтенанта милиции, которое давало ему право на получение пенсии в размере порядка 24 тысяч рублей. "Пенсия является единственным источником дохода Попкова, поэтому он потребовал обжаловать приговор", - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, "ангарский маньяк" не согласен с тем, что его признали виновным в нескольких первых убийствах, поскольку по ним истек срок исковой давности.

Ранее сообщалось, что 10 декабря 2018 года Иркутский облсуд приговорил Попкова к пожизненному лишению свободы. Он был признан виновным в 56 убийствах - 55 женщин в 1994-2010 годах и коллеги-милиционера в 1999 году. Это второй пожизненный срок Попкова - первый раз он был осужден в январе 2015 года за убийства 22 женщин и покушение на убийство.

Тогда в колонию Попков отправлен не был, так как уже шло расследование по второму уголовному делу - находясь в СИЗО во время суда, Попков написал еще более 20 явок с повинной о новых преступлениях. Он также сообщил своим сокамерникам, что у него жертв больше, чем у Чикатило (в смертном приговоре этого маньяка фигурирует 52 убийства).

В 1994-2010 годах вечером и ночью из общественных мест Ангарска, Усолья-Сибирского и Иркутска пропадали женщины в возрасте 17-38 лет. Впоследствии их обезображенные тела со следами сексуального насилия находили на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области - в лесных массивах, на кладбищах, у обочин дорог.

Возле нескольких тел были обнаружены следы колес автомобиля "Нива", в связи с чем на причастность к совершению преступлений были проверены все владельцы машин этой марки в Ангарске. У них взяли генетические образцы и сравнили с оставленными на телах жертв. Так удалось выйти на Попкова, до 1998 года работавшего оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска. Преступник был задержан 23 июня 2012 года во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем.

Бывший милиционер называл себя "чистильщиком" и утверждал, что убивал только "женщин, ведущих разгульный образ жизни". Это не соответствует действительности, так как он заманивал в свою машину всех поздно возвращавшихся домой девушек. При этом минимум три преступления маньяк совершил, находясь на дежурстве и используя служебный автомобиль.