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Дважды осужденный на пожизненное ангарский маньяк получил новый срок

Дважды осужденный на пожизненное ангарский маньяк получил новый срок
Михаил Попков на оглашении приговора в Иркутском областном суде. 14 января 2015 года.
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ангарский городской суд в Иркутской области в пятницу огласил приговор бывшему милиционеру Михаилу Попкову, ранее приговоренному к двум пожизненным срокам за серию убийств женщин, сообщила пресс-служба суда.

Суд приговорил его к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы. В это раз суд признал его виновным в умышленном убийстве двух человек по п. "з" ст. 102 УК РСФСР.

"По совокупности преступлений с учетом наказания, назначенного приговором Иркутского областного суда от 10 декабря 2018 года, ему окончательно назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с лишением специального звания младшего лейтенанта милиции", - сказано в пресс-релизе.

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Несмотря на полное признание подсудимым своей вины, от последнего слова он отказался.

Региональное управление СКР сообщило, что в ночь на 14 июля 1995 года Попков убил незнакомую женщину. Кроме того, он сообщил следствию, что причастен еще к одному убийству в 1995 году. Тогда, находясь в лесу за территорией автоколонны в Ангарске, он убил другую женщину.

Прокуратура региона уточнила, что первую из женщин Попков убил на берегу реки Ангары во время совместного распития спиртного, а тело скинул в реку. Тело второй жертвы он сбросил в коллектор.

В июле 2020 года Попков был этапирован в Иркутскую область из Торбеевского централа в Мордовии в связи с новыми эпизодами преступлений. На допросе осужденный признался в убийстве двух женщин, которые совершил с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях Попков следствию не говорил.

Ранее СК доказал причастность Попкова к совершению 81 убийства и трех покушений на убийство женщин. Преступления мужчина совершал с 1992 по 2010 годы в Иркутской области, за что был дважды приговорен к пожизненному заключению. Однако осужден Попков за убийство 78 женщин, так как по некоторым уголовным делам вышел срок давности.

Михаил Попков Ангарск Иркутская область

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