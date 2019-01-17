Россия подняла вопрос об ответственности Киева за гибель гражданина РФ Иванова

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российская делегация в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине подняла вопрос об ответственности Киева за гибель гражданина России Валерия Иванова, сообщил полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.

"Результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что смерть Валерия Иванова наступила в результате пыток - он был забит до смерти. То есть - это было намеренное убийство", - заявил журналистам Грызлов.

"Мы требуем принятия действенных мер, чтобы исключить повторение подобных преступлений. Есть все основания полагать, что жизнь людей, которых удерживают власти Украины, находится в опасности", - подчеркнул политик.

Он обратил внимание на то, что Иванов был одним из тех, кого Украина удерживала в связи с внутриукраинским конфликтом и продолжала удерживать в нарушение всех своих обязательств по обмену 27 декабря 2017.

Иванов погиб в заключении 9 декабря 2018 года в украинском городе Дрогобыч. О его смерти стало известно 18 декабря. Сообщалось, что заключенный скончался в результате несчастного случая. Украинская прокуратура открыла по этому факту уголовное производство; окончательные результаты судмедэкспертизы ожидаются через месяц.

Первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко утверждает, что умерший россиянин воевал на востоке Украины против украинских войск, за что и был осужден. Однако, по ее словам, российская сторона отказалась его забирать в обмен на украинского заключенного.