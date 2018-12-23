В Соликамске отменил культурно-развлекательные мероприятия

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Развлекательные мероприятия не будут проводиться два дня в Соликамском городском округе из-за гибели горняков в шахте, сообщает пресс-служба администрации города в воскресенье.

"В связи с произошедшей трагедией в Соликамском городском округе отменены все культурно-развлекательные мероприятия 23 и 24 декабря", - говорится в сообщении.

Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность.

На данный момент известно об обнаружении тел восьми из девяти заблокированных в шахте человек.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек".