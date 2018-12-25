Дума Екатеринбурга отменила повышение зарплаты мэру

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты екатеринбургской думы на заседании во вторник проголосовали за отмену решения о повышении зарплаты главы города Александра Высокинского, а также чиновников, депутатов и муниципальных служащих, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе думы.

За отмену решений, принятых 11 декабря, проголосовали большинство депутатов.

"Оплата труда высшего должностного лица муниципального образования главы Екатеринбурга будет осуществляться на общих основаниях, определенных действующей редакцией положения", - пояснила заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь во время заседания.

Зарплата для нового мэра

За повышение зарплаты мэру, некоторым городским чиновникам и самим себе екатеринбургские депутаты проголосовали 11 декабря.

Планировалось, что с 1 января 2019 года глава города будет получать оклад в 54 тыс. рублей и ежемесячное денежное поощрение в размере 3,8 оклада. Таким образом, его месячный доход должен был составить около 261 тыс. рублей.

Кроме того, согласно проекту, Высокинский должен был каждый месяц получать процентную надбавку за работу со сведениями, составляющими гостайну, а так же матпомощь и выплаты к отпуску. Кроме того, раз в год главе города выплачивалось бы еще 65,6 оклада.

В итоге годовой зароботок Высокинского, вступившего в должность в сентябре, должен был составить не менее 6,7 млн рублей.

Между тем, его предшественник Евгений Ройзман заработал в 2017 году 2,51 млн рублей.

Кроме того, 11 декабря дума Екатеринбурга одобрила изменения оплаты труда чиновникам, депутатам и муниципальным служащим. Так, ежемесячная надбавка для чиновников и депутатов должна была составить 25 окладов, для муниципальных служащих - 19 окладов.

Критика в "Единой России"

Позже секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал екатеринбургскую гордуму отменить неоправданное повышение зарплат мэру и депутатскому корпусу.

"Это просто выходит за рамки морального понимания. Глава города повышает себе зарплату на 40%. Зарплата без премий, бонусов по итогам года у него с 2019 года должна составлять 340 тыс. рублей - и это городская дума Екатеринбурга. Какое отношение мы хотим заслужить? Своим коллегам остальным - на 30-32% при том, что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тыс. рублей, а средняя зарплата по региону, с учетом сельских территорий не дотягивает до 30 тыс. рублей", - заявил Турчак.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от екатеринбургской гордумы вернуться к вопросу индексации зарплат главы города и депутатов и пересмотреть решение с учетом позиции руководства страны.

Он добавил, что ежегодная индексация заработных плат для работников бюджетной сферы составляет 4%.