В России

Дума Екатеринбурга отменила повышение зарплаты мэру

Ранее решение депутатов раскритиковали в "Единой России"

Дума Екатеринбурга отменила повышение зарплаты мэру
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты екатеринбургской думы на заседании во вторник проголосовали за отмену решения о повышении зарплаты главы города Александра Высокинского, а также чиновников, депутатов и муниципальных служащих, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе думы.

За отмену решений, принятых 11 декабря, проголосовали большинство депутатов.

"Оплата труда высшего должностного лица муниципального образования главы Екатеринбурга будет осуществляться на общих основаниях, определенных действующей редакцией положения", - пояснила заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь во время заседания.

Зарплата для нового мэра

За повышение зарплаты мэру, некоторым городским чиновникам и самим себе екатеринбургские депутаты проголосовали 11 декабря.

Планировалось, что с 1 января 2019 года глава города будет получать оклад в 54 тыс. рублей и ежемесячное денежное поощрение в размере 3,8 оклада. Таким образом, его месячный доход должен был составить около 261 тыс. рублей.

Кроме того, согласно проекту, Высокинский должен был каждый месяц получать процентную надбавку за работу со сведениями, составляющими гостайну, а так же матпомощь и выплаты к отпуску. Кроме того, раз в год главе города выплачивалось бы еще 65,6 оклада.

В итоге годовой зароботок Высокинского, вступившего в должность в сентябре, должен был составить не менее 6,7 млн рублей.

Между тем, его предшественник Евгений Ройзман заработал в 2017 году 2,51 млн рублей.

Кроме того, 11 декабря дума Екатеринбурга одобрила изменения оплаты труда чиновникам, депутатам и муниципальным служащим. Так, ежемесячная надбавка для чиновников и депутатов должна была составить 25 окладов, для муниципальных служащих - 19 окладов.

Критика в "Единой России"

Позже секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал екатеринбургскую гордуму отменить неоправданное повышение зарплат мэру и депутатскому корпусу.

"Это просто выходит за рамки морального понимания. Глава города повышает себе зарплату на 40%. Зарплата без премий, бонусов по итогам года у него с 2019 года должна составлять 340 тыс. рублей - и это городская дума Екатеринбурга. Какое отношение мы хотим заслужить? Своим коллегам остальным - на 30-32% при том, что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тыс. рублей, а средняя зарплата по региону, с учетом сельских территорий не дотягивает до 30 тыс. рублей", - заявил Турчак.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от екатеринбургской гордумы вернуться к вопросу индексации зарплат главы города и депутатов и пересмотреть решение с учетом позиции руководства страны.

Он добавил, что ежегодная индексация заработных плат для работников бюджетной сферы составляет 4%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Екатеринбург, Александр Высокинский

Новости по теме

В России
ВС РФ разрешил использовать "шпионскую" технику для личной безопасностиВС РФ разрешил использовать "шпионскую" технику для личной безопасности
Пленум разъяснил судам, что нельзя привлекать к ответственности тех, кто купил спецсредства через интернет и при этом не знал об их предназначенииПодробнее
 Главный нарколог России: от новогоднего похмелья спасут бульон и рассолГлавный нарколог России: от новогоднего похмелья спасут бульон и рассол
Евгений Брюн развеял алкогольные мифы и рассказал, как пережить Новый годПодробнее
 Движение "Голос" заявило о фальсификациях на выборах в ПриморьеДвижение "Голос" заявило о фальсификациях на выборах в Приморье
Эксперты уже обратились в Центризбирком с требованием проведения проверки на 47 участках во ВладивостокеПодробнее
 "Ъ" рассказал о планах правительства смягчить требования к банкам для продаж жилья"Ъ" рассказал о планах правительства смягчить требования к банкам для продаж жилья
Для работы по новой схеме продажи строящегося жилья по эскроу-счетам банку будет достаточно рейтинга BBB-Подробнее
Первый канал перейдет на вещание в 11 часовых поясах в ночь на 25 декабряПервый канал перейдет на вещание в 11 часовых поясах в ночь на 25 декабря
Все программы канала для жителей нечетных часовых зон будут также выходить согласно указанному в телепрограмме времениПодробнее
 Ученые не поверили, что в Хабаровском крае упал метеоритУченые не поверили, что в Хабаровском крае упал метеорит
Звуков, обычно сопровождающих падение метеорита, никто не слышал, а разрушения больше похожи на сход оползняПодробнее
 Минтранс пообещал, что невозвратные билеты на дальние поезда будут дешевле на 10-20%Минтранс пообещал, что невозвратные билеты на дальние поезда будут дешевле на 10-20%
Такие ж/д билеты можно будет приобрести в вагоны типа СВ и купеПодробнее
 Начальника женской колонии в Мордовии отстранили от должности из-за рабского труда заключенныхНачальника женской колонии в Мордовии отстранили от должности из-за рабского труда заключенных
О невыносимых условиях в ИК-14 в 2013 году заявляла содержавшаяся там участница Pussy Riot Надежда ТолоконниковаПодробнее
 Суринов освобожден от должности главы РосстатаСуринов освобожден от должности главы Росстата
Службу возглавит Павел Малков из Минэкономразвития РФПодробнее
 КС постановил, что центральное и индивидуальное отопление должны оплачиваться раздельноКС постановил, что центральное и индивидуальное отопление должны оплачиваться раздельно
Данное решение может помочь тем жильцам многоквартирных домов, кто по какой-либо причине выбрал самостоятельное отопление квартирыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВС РФ разрешил использовать "шпионскую" технику для личной безопасностиВ России"Ъ" рассказал о планах правительства смягчить требования к банкам для продаж жильяВ РоссииДвижение "Голос" заявило о фальсификациях на выборах в ПриморьеВ РоссииПервый канал перейдет на вещание в 11 часовых поясах в ночь на 25 декабряВ РоссииУченые не поверили, что в Хабаровском крае упал метеоритЭкономика"Мир" запустил сервис по оценке благонадежности клиента

Артем Дзюба признан футболистом года в России

Артем Дзюба признан футболистом года в РоссииНападающий "Зенита" и сборной России стал лауреатом по итогам традиционного опроса еженедельника "Футбол" Подробнее

В "Гоголь-центре" представят новый спектакль Кирилла Серебренникова

Дума Екатеринбурга отменила повышение зарплаты мэру

Дума Екатеринбурга отменила повышение зарплаты мэруРанее решение депутатов раскритиковали в "Единой России" Подробнее

Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

29 декабря биатлонист проведет последнюю гонку в своей профессиональной карьере Подробнее

ВС РФ разрешил использовать "шпионскую" технику для личной безопасности

ВС РФ разрешил использовать "шпионскую" технику для личной безопасностиПленум разъяснил судам, что нельзя привлекать к ответственности тех, кто купил спецсредства через интернет и при этом не знал об их предназначении Подробнее

Рубль слабо изменился к бивалютной корзине при открытии на сниженном объеме торгов

Передача Связь-банка Промсвязьбанку запланирована как финансово нейтральная операция для ВЭБа

Число жертв цунами в Индонезии превысило 400 человек

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,2-1,5%

Уголовное дело завели после гибели пациента при пожаре в новосибирской больнице

Сугробы в Москве выросли почти до 30 см

Власти Петербурга подписали СПИК с Hyundai на 16,6 млрд рублей до конца 2027 года

Слухи о падении метеорита в Хабаровском крае объяснились оползнем

У фанатов ФК ЦСКА в Москве начали проводить следственные действия

По данным источника, они связаны с ноябрьской дракой с итальянскими болельщиками в центре столицы Подробнее

В "Трансмашхолдинге" рассказали о планах зарабатывать за рубежом по полмиллиарда евро в год

Трамп раскритиковал семилетнего мальчика за веру в Санту

Трамп раскритиковал семилетнего мальчика за веру в СантуПрезидент США с супругой ответили на звонки детей, хотевших узнать, где сейчас Санта-Клаус Подробнее

Трамп задумался об отставке главы Минфина Мнучина на фоне обвала финансовых рынков

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');