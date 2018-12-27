Минэкономразвития решило расширить отчетность туроператоров

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития подготовило приказ, согласно которому в отчетах туроператоров по выездному туризму могут появиться новые пункты, связанные со страхованием туристов и финансовыми гарантиями.

Так, туроператоров могут обязать указывать в отчетности количество туристов, выезжающих за рубеж, в пользу которых в предыдущем году были заключены договоры страхования, общее количество этих договоров, а также сведения о страховщиках, от имени которых туроператор заключает договоры страхования.

"В пакете документов отмечается, что приказ разработан в целях обеспечения защиты прав и интересов туристов. Можно сделать вывод, что новые пункты дают регулятору возможность для проверки достоверности предоставляемых туроператором сведений о количестве реализованных туров. Тем не менее, на практике количество полисов по первым двум пунктам может не совпадать. Туроператоры могут реализовывать полисы как в составе туристических пакетов, так и как отдельную услугу", - пояснили агентству "Интерфакс" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Также могут быть приняты новые правила для освобождения туроператоров по выездному туризму от необходимости оформлять фингарантии и платить взносы. В частности, туроператор должен будет предоставить сведения о средней стоимости турпродукта в сфере выездного туризма, фактическом и нормативном размере маржи платежеспособности, сведения о количестве туристов в сфере выездного туризма, в пользу которых в предыдущем году заключены договоры добровольного страхования, и другую информацию.

Новым основанием для возврата туроператору заявления об освобождении от уплаты взносов и оформления фингарантии стала работа в сфере выездного туризма неполный предыдущий календарный год. "Это обосновано тем, что максимальный размер фонда персональной ответственности туроператора рассчитывается исходя из общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год", - сообщили в АТОР.

Общественное обсуждение по обоим проектам завершится 8 января 2019 года.