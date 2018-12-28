Закон о продлении льготного периода на оплату штрафа ГИБДД вступит в силу в новом году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий 20-дневный срок для уплаты половины суммы административного штрафа в случаях, когда уведомление по почте поступает после истечения этого периода.

Документ опубликован в пятницу на портале правовой информации. В соответствии с российским законодательством, федеральные законы вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального опубликования.

21 декабря Совет Федерации РФ одобрил закон, который устанавливает продление 20-дневного срока для уплаты административного штрафа в размере половины его суммы по ходатайству оштрафованного лица, если почтовое отправление поступило позже этого срока.

Проект данного закона был подготовлен МВД во исполнение постановления Конституционного суда РФ по делу о проверке конституционности части 1.3 статьи 32.2 КоАП в связи с жалобой гражданина Юрия Рейнхиммеля.

Рейнхиммель получил штраф в размере 500 рублей за превышение скорости, зафиксированное с камеры. Но почтовое уведомление поступило ему по истечении 20 дней.. В итоге Рейнхиммель прошел по всем инстанциям, где ему отказывали, и дошел до Конституционного суда, где с его претензиями согласились.