Одного из пострадавших в Магнитогорске отправили в реанимацию в тяжелом состоянии

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Трое взрослых и один ребенок находятся в больницах Магнитогорска, один из пострадавших в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения по Челябинской области.

"Три человека госпитализированы в горбольницу N3, один из них в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Еще два человека поступали в ту же больницу, их обследовали и не нашли поводов для госпитализации", - говорится в сообщении. Отмечается, что состояние мальчика, доставленного в детскую больницу, удовлетворительное.

На месте происшествия амбулаторную помощь оказали 13 пострадавшим.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова совершила обход пострадавших в больницах Магнитогорска после взрыва газа в жилом доме. Она побывала в детской больнице и в настоящее время вместе с главой Минздрава Челябинской области Сергеем Приколотиным находится городской больнице N3.

В Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного жилого дома 1973 год постройки по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).