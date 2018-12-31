Судьба 38 человек остается неизвестной после взрыва в Магнитогорске

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Судьба 38 человек после взрыва газа в доме в Магнитогорске остается неизвестной, сообщил телеканал "Россия-24" (ВГТРК) со ссылкой на мэра города Сергея Бердникова.

Ранее сообщалось, что власти выясняют судьбу 68 человек, проживавших в обрушившемся подъезде.

В Магнитогорске в 6:00 (4:00 по московскому времени) произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По последним данным, четыре человека погибли, четверо госпитализированы.

Как сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов, "обрушился седьмой подъезд, всего их 12, прописано в этом подъезде 110 человек".

По поручению президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск прибыли министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев.

В Магнитогорск для помощи в расследовании также командированы сотрудники Следственного комитета, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.