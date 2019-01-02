Экскаватор с гидроножницами прибыл из Уфы в Магнитогорск

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Экскаватор с гидроножницами прибыл из Уфы для разбора завалов в результате обрушения части дома в Магнитогорске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области в среду.

"Работы по разбору завалов и поиску людей выполняются в четыре смены, по два часа. Дополнительно для разбора завалов из Уфы прибыл экскаватор с гидроножницами", - говорится в сообщении.

ЧП произошло в минувший понедельник утром: в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу: проспект Карла Маркса, 164.