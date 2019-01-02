Число жертв обрушения дома в Магнитогорске выросло до 18

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Еще два тела извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв достигло 18 человек, сообщает в среду МЧС.

Один из погибших - мужчина, второе тело принадлежит трехлетней девочке.

Ранее сообщалось о 16 жертвах. Более 20 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

Взрыв в Магнитогорске

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов в десятиэтажном 12-подъездном панельном доме 1973 год постройки по адресу проспект Карла Маркса, 164.

Утром 1 января спасателям пришлось демонтировать стену подъезда, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения. После этого они продолжили разбор завалов внизу, где все еще могут находиться люди.

Под завалы подают тепло специальными тепловыми пушками.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон "горячей линии" (8-351-239-99-99).

В связи с трагедией в Челябинской области 2 января объявлен траур.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Приоритетная версия следствия - взрыв бытового газа