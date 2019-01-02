Жильцов трех подъездов обрушившегося дома в Магнитогорске пустили в квартиры

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Жители пятого, шестого и восьмого подъездов частично обрушившегося дома в Магнитогорске смогли в среду попасть в свои квартиры, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"Их на полчаса запустили в квартиры", - сказал собеседник агентства. По его словам, жильцы смогли взять свои вещи.

Он добавил, что решение о дальнейшем проживании в подъездах будет принято после обследования всех конструкций.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. По последним данным МЧС, жертвами стали 18 человек. Судьбу более 20 человек устанавливают.