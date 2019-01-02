Опознаны тела 14 погибших при обрушении дома в Магнитогорске

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Родственники опознали 14 погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе городской администрации.
"Опознано 14. Процедура опознания продолжается", - отметил собеседник агентства.
В городской администрации сообщили, что хоронить погибших начнут 4 января.
Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. По последним данным МЧС, погиб 21 человек. Судьбу еще 20 жильцов устанавливают.