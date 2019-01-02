Опознаны тела 14 погибших при обрушении дома в Магнитогорске

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 13 человек

Судьба двух с половиной десятков человек по-прежнему неизвестна Подробнее

Сейчас главная задача врачей - предотвратить гангрену пальцев и стопы 11-месячного ребенка Подробнее

Жизнь младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, оказалась вне опасности

Из-под завалов извлекли еще два тела Подробнее

Число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человек

2 января 00:02

На развалинах дома в Магнитогорске не нашли следов взрывчатки

Основная версия следствия - взрыв бытового газа Подробнее

1 января 19:14

В Магнитогорске нашли девятого погибшего под обломками жилого дома

По предварительной информации, сказали в МЧС, это женщина Подробнее

1 января 18:29

Главред журнала The New Times сообщила о планах уйти со своего поста

"Я давно ищу главного редактора", - сказала Евгения Альбац в эфире "Эха Москвы" Подробнее

1 января 18:08

Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

По данным спасателей, это женщина Подробнее

1 января 14:58

Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца

Как рассказал губернатор Челябинской области, 11-месячного ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан Подробнее

1 января 10:45

В Челябинской области объявили траур 2 января по погибшим в Магнитогорске