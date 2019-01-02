МВД предупредило о мошенниках, предлагающих перевести деньги для пострадавших в Магнитогорске

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Появилась информация о случаях мошенничества в интернете, когда неизвестные предлагают перевести деньги для пострадавших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, на свои счета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

"В связи с поступающей информацией о случаях мошенничества (...) Главное управление МВД России по Челябинской области призывает граждан не терять бдительность. Полицейские напоминают, что реквизиты счета для пожертвований размещены на сайте городской администрации", - говорится в сообщении.

Полиция просит жителей сразу же сообщать о фактах мошенничества в территориальные отделы полиции или Управление МВД России по городу Магнитогорску.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Согласно последним данным МЧС, число жертв трагедии возросло до 21 человека, поисковая операция продолжается.