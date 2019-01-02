Еще 22 жильца обрушившегося дома в Магнитогорске до сих пор не найдены

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Спасатели ведут поиски 22 человек под завалами частично обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области в среду.

"Проводится работа по установлению местонахождения еще 22 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 25 человек. 19 из них погибли, в их числе два ребенка. Шесть человек были спасены, среди них два ребенка.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса.