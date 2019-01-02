Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске в четверг вновь пустят в квартиры за вещами

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Жители 5-го, 6-го и 8-го подъездов частично обрушившегося жилого дома в Магнитогорске в четверг смогут ненадолго попасть в свои квартиры, чтобы забрать вещи, сообщает в среду пресс-служба губернатора Челябинской области.

"(Жители - ИФ) пострадавшего дома получат еще два получасовых окна для того, чтобы попасть в свои квартиры и взять необходимые личные вещи: в 12 и 16 часов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду жителей этих подъездов также ненадолго пускали в квартиры за вещами.

31 декабря в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. Согласно последним данным МЧС, погиб 21 человек, их тела извлечены из-под завалов. Поисковая операция продолжается.