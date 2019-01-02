Главные новости
В РоссииЧисло жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человекВ РоссииЖизнь младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, оказалась вне опасностиЭкономикаГод, который ожесточил Центробанк
В России

Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске в четверг вновь пустят в квартиры за вещами

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Жители 5-го, 6-го и 8-го подъездов частично обрушившегося жилого дома в Магнитогорске в четверг смогут ненадолго попасть в свои квартиры, чтобы забрать вещи, сообщает в среду пресс-служба губернатора Челябинской области.

"(Жители - ИФ) пострадавшего дома получат еще два получасовых окна для того, чтобы попасть в свои квартиры и взять необходимые личные вещи: в 12 и 16 часов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду жителей этих подъездов также ненадолго пускали в квартиры за вещами.

31 декабря в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. Согласно последним данным МЧС, погиб 21 человек, их тела извлечены из-под завалов. Поисковая операция продолжается.

Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске

11 фотографий
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Магнитогорск

Новости по теме

В России
Число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человекЧисло жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человек
Из-под завалов извлекли еще два телаПодробнее
 Жизнь младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, оказалась вне опасностиЖизнь младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, оказалась вне опасности
Сейчас главная задача врачей - предотвратить гангрену пальцев и стопы 11-месячного ребенкаПодробнее
 Тела 16 погибших извлечены из-под завалов в МагнитогорскеТела 16 погибших извлечены из-под завалов в Магнитогорске
Судьба двух с половиной десятков человек по-прежнему неизвестнаПодробнее
 Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 13 человекИз-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела 13 человек
Среди погибших - один ребенокПодробнее
На развалинах дома в Магнитогорске не нашли следов взрывчаткиНа развалинах дома в Магнитогорске не нашли следов взрывчатки
Основная версия следствия - взрыв бытового газаПодробнее
 В Магнитогорске нашли девятого погибшего под обломками жилого домаВ Магнитогорске нашли девятого погибшего под обломками жилого дома
По предварительной информации, сказали в МЧС, это женщинаПодробнее
 Главред журнала The New Times сообщила о планах уйти со своего постаГлавред журнала The New Times сообщила о планах уйти со своего поста
"Я давно ищу главного редактора", - сказала Евгения Альбац в эфире "Эха Москвы"Подробнее
 Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в МагнитогорскеТело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
По данным спасателей, это женщинаПодробнее
 Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенцаПод завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца
Как рассказал губернатор Челябинской области, 11-месячного ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутанПодробнее
 В Челябинской области объявили траур 2 января по погибшим в МагнитогорскеВ Челябинской области объявили траур 2 января по погибшим в Магнитогорске
По последним данным, спасатели обнаружили восьмого погибшего из-за взрыва газа в многоэтажке, судьба 36 человек пока неизвестнаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске11 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря 2018 года
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧисло жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человекВ РоссииЖизнь младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, оказалась вне опасностиЭкономикаГод, который ожесточил ЦентробанкМоскваПо факту обрушения моста в Парке Горького в новогоднюю ночь начали проверкуВ миреЗадержанный в РФ по подозрению в шпионаже американец оказался бывшим морпехомВ РоссииВ Челябинской области объявили траур 2 января по погибшим в Магнитогорске

Коммунальные услуги для москвичей подорожали на 1,7%

Коммунальные услуги для москвичей подорожали на 1,7%В июле тарифы вырастут еще на 4,8% Подробнее

Горевший в Москве ангар потушен

Путин и Макрон поздравили друг друга с Новым годом и обсудили Украину и Сирию

На юго-востоке Москвы загорелся ангар

В Москве в 2019 году откроют 14 станций метро

Опознаны тела 14 погибших при обрушении дома в Магнитогорске

Украинские дипломаты осудили CNN за признание Симферополя российским

Кран-манипулятор зацепил провода и врезался в опору моста в центре Москвы

Один человек погиб и один пострадал Подробнее

Три человека попали под лавину в Хибинах

Патент на работу в Москве для мигрантов подорожал до 5 тысяч рублей в месяц

ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов

Более 40 тысяч человек встретили Новый год в московском метро

Число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человек

Число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 20 человекИз-под завалов извлекли еще два тела Подробнее

Не все украинские блокпосты в Донбассе получили приказ о прекращении огня

Еще 22 жильца обрушившегося дома в Магнитогорске до сих пор не найдены

Конфискованные у коррупционеров деньги начали зачислять в Пенсионный фонд России

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');