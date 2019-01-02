Число жертв взрыва дома в Магнитогорске возросло до 24

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Число жертв вызванного взрывом газа обрушения части жилого дома в Магнитогорске возросло до 24 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"По данным на 18:45 (мск), с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 30 человек, из них 24 человека погибли, в том числе два ребенка", - сказали в пресс-службе.

По последним данным, опознано 19 тел.

В МЧС сообщили, что местонахождение еще 17 человек устанавливается.

Собеседник агентства отметили, что произведен демонтаж одной из стен здания с 3 по 6 этаж, представлявшей наибольшую угрозу для спасательных подразделений.

В МЧС подчеркнули, что работы по разбору завалов и поиску людей выполняются в четыре смены, по два часа. Спасатели вручную разбирают завалы, задействована спецтехника. "На полигон твердых бытовых отходов Магнитогорска вывезено 1150 кубометров строительного мусора", - рассказали в министерстве.

По данным МЧС, для работы техники на более высоких этажах на прилегающей к дому территории, очищенной от обломков и мусора, сооружена из грунта эстакада.

"Всего от РСЧС привлечено 899 человек, 217 единиц техники, от МЧС России - 453 человека, 59 единиц техники, в том числе три воздушных судна", - сказали в пресс-службе.

На данный момент телефонами "горячей линии" принято более 1,9 тыс. обращений граждан, 46 психологов работают непосредственно на месте ЧП.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса.