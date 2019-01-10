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Слушания по делу Павленского в Париже приостановлены для поиска нового переводчика

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Парижском суде приостановили в четверг слушания по делу акциониста-эмигранта из России Петра Павленского для поиска нового переводчика, сообщают французские СМИ.

В сообщениях отмечается, с самого начала заседания Павленский вел себя агрессивно, долго говорил по-русски, стучал по микрофону и, видимо, высказывал претензии по поводу работы переводчика. В итоге по решению судьи заседание приостановлено. Возможно, оно возобновится позже в четверг.

Как сообщалось, Павленский в четверг предстал перед судом во Франции по делу о поджоге здания Банка Франции осенью 2017 года. Помимо Павленского, на скамье подсудимых в парижском Дворце правосудия оказалась и его экс-соратница Оксана Шалыгина. Обоих обвиняют в "порче имущества способом, угрожающим жизни людей".

В конце 2017 года Павленский, получивший во Франции политическое убежище, совершил поджог здания отделения Банка Франции на площади Бастилии. Французская полиция задержала его и Шалыгину на месте проведения этой акции.

Позже он пояснил, что цель акции - "революционный пожар" во всем мире. "Банк Франции занял место на площади Бастилии (тюрьма Бастилия в годы революции была символом французской монархии - ИФ), банкиры заняли место монархов. Великая французская революция сделала из Франции символ свободы для всего мира... Возрождение революционной Франции вызовет революционный пожар по всему миру", - заявил тогда Павленский.

В начале января 2018 года Шалыгину освободили под подписку о невыезде. Самого Павленского отпустили из-под стражи в сентябре 2018 года. В его отношении был установлен судебный контроль, в соответствии с которым он обязан являться при необходимости в полицию.

Павленский известен перформансами, в основном связанными с самоистязанием. Одна из его последних акций заключалась в поджоге двери здания ФСБ на Лубянке, за что он был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей.

В середине января стало известно, что Павленский уехал во Францию, опасаясь, по его мнению, незаконного уголовного преследования.

Перформансы Павленского

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16 октября 2017 года Павленский, получивший недавно политическое убежище во Франции, поджег здание Банка Франции в Париже, после чего был задержан полицией. В результате поджога отделению, расположенному на площади Бастилии, был нанесен ущерб, в особенности, части, где расположен вход. Центральный банк Франции пообещал подать в суд на Павленского. В ноябре 2015 года Павленский был задержан в центре Москвы после того, как демонстративно в присутствии журналистов поджег входную дверь здания ФСБ. Художник пояснил, что его акцию надо рассматривать &quot;как жест в лицо терроризму&quot;. После поджога дверь здания ФСБ закрыли железными листами. Против Павленского было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей.В октябре 2014 года акционист отрезал себе мочку уха на крыше института имени Сербского в Москве. Целью своего очередного перформанса скандальный художник провозгласил привлечение внимания общественности к использованию психиатрии в политических целях.В феврале 2014 года художник устроил акцию &quot;Свобода&quot; - поджег покрышки у храма Спас-на-Крови в поддержку украинского майдана. За это акционист был приговорен к году и 4 месяцам ограничения свободы.В ноябре 2013 года Павленский, раздевшись догола, прибил свои половые органы гвоздем к брусчатке Красной площади в знак протеста против &quot;апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества&quot;. Свою акцию художник назвал &quot;Фиксацией&quot;.В мае 2013 года в Петербурге Павленский провел акцию под названием &quot;Туша&quot;: сняв с себя одежду и обмотавшись колючей проволокой, художник улегся на землю перед Мариинским дворцом. Эта акция отражала протест против &quot;подавления гражданской активности, ужесточения контроля и запугивания населения неуклонно растущим числом политзаключённых&quot;.
16 октября 2017 года Павленский, получивший недавно политическое убежище во Франции, поджег здание Банка Франции в Париже, после чего был задержан полицией. В результате поджога отделению, расположенному на площади Бастилии, был нанесен ущерб, в особенности, части, где расположен вход. Центральный банк Франции пообещал подать в суд на Павленского.
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Теги: Франция

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