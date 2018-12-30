Два землетрясения зарегистрированы возле Курил

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Два землетрясения зарегистрированы в воскресенье возле Курильских островов, сообщила "Интерфаксу" руководитель Сахалинского филиала Единой Геофизической службы РАН Елена Семенова.

Первое землетрясение магнитудой 4,5 произошло в воскресенье в 01:27 по сахалинскому времени (суббота 17:27 по московскому времени) в Тихом океане с эпицентром в 50 км юго-восточнее о. Симушир на глубине 40 км.

Второй подземный толчок зафиксирован в 06:27 по сахалинскому времени (субботу 22:27 по Москве) в Тихом океане с эпицентром в 194 км восточнее города Курильска (остров Итуруп) на глубине 59 км.

"Оба сейсмических события в населенных пунктах Курил не ощущались. Тревога цунами не объявлялась", - сказала Семенова.