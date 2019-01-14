Ликвидация компании Telegram LLC не изменит работу мессенджера в РФ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Ликвидация компании Telegram Messenger LLC, ранее внесённой в реестр организатора распространения информации в России, никак не повлияет на ситуацию с блокировкой мессенджера на территории РФ, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Ничего не изменится", - сказал Жаров журналистам в понедельник.

Он пояснил, что "изменение юридическое организации и компании не влияет на исполнение или не исполнение законодательства РФ конкретным организатором распространения информации, в данном случае - мессенджером Telegram".

Ранее стало известно, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messendger LLP. Соответствующее заявление о ликвидации юрлица на Британских Вергинских островах, подписанное 19 декабря 2018 года Дуровым, содержится в баз данных юридических лиц Великобритании.

С весны 2018 года Telegram находится под блокировкой на территории России, однако, несмотря на это, продолжает работать. Полной блокировки мессенджера Telegram на сегодняшний день добиться невозможно, признал в августе 2018 года заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Претензии российских властей к Telegram возникли в 2017 году в связи с отказом компании исполнять приказ ФСБ о передаче спецслужбе ключей для дешифровки сообщений. Весной 2018 года Роскомнадзор обратился в столичный Таганский суд с заявлением о немедленной блокировке Telegram на территории России. Это решение позднее также было оставлено судом апелляционной инстанции без изменений. Кроме того, в 2018 году мессенджер проиграл разбирательство в Верховном суде (ВС) России, куда компанией был подан иск с требованием признать незаконным указанный приказ ФСБ.

Представители компании, а также ее основатель неоднократно публично заявляли о технической невозможности предоставления ключей для декодирования сообщений.