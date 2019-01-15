Песков назвал "политологической чернухой" Telegram-каналы о политике

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "заказной политологической чернухой" большинство каналов о политике, открытых в Telegram, и призвал чиновников меньше на них реагировать.

"Сам по себе Telegram - интересное явление. Там очень много познавательных каналов: исторических, лингвистических, экономических. Что касается политических каналов, я бы сказал, что их подавляющее большинство - это политологическая чернуха, причем чернуха - заказная, с большим количеством фейков и глупостей. И все это используется как инструмент манипуляции бюрократами и журналистами", - сказал Песков в интервью "Аргументам и Фактам".

Он отметил, что "некоторые чиновники, особенно в регионах, склонны относится к тому, что там написано очень гипертрофированно. "Мы им даем простой совет: удалите из телефона и живите спокойно. Многие так и поступают", - сказал он, добавив, что Telegram-каналы мало кто читает, кроме чиновников и журналистов.

Песков признался, что "ни разу в жизни не заходил в фейсбук, никогда не был в "Одноклассниках", не знает, как выглядит "ВКонтакте" изнутри". "У меня нет такой потребности, я не хочу себя заставлять", - сказал он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что те, "кто проводит большую часть своей жизни в соцсетях, действительно, во многом рискуют". "Сколько российских аккаунтов пострадало, когда в США посчитали, что они создавались для вмешательства в их президентские выборы. Я уверен, что там было огромное количество аккаунтов, которые и знать не знали про эти выборы. Но их просто заблокировали и все", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что "это также как с системой SWIFT, не нравится Америке, как Иран себя ведет, - отключают там банки от этой системы". "А где гарантии, что завтра России не отключат? Или европейцам?" - заметил он.

Песков отметил, что "и социальные сети, и экономические системы в нынешней системе координат политизируются, перед отдельным человеком или перед отдельным государством рано или поздно встает вопрос: или ты начинаешь жить под нашу диктовку, или мы тебя заблокируем".

"В итоге, все упирается в суверенность: личную или государственную", - считает пресс-секретарь президента.