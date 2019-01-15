Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для россиян с детьми

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что кабинет министров в конце прошлого года согласовал новые меры поддержки для семей с детьми, взявших жилье в ипотеку.

"В конце декабря нами наряду с мерами по Дальнему Востоку, в отношении других семей согласованы дополнительные меры по ипотеке", - сказала Голикова на Гайдаровском форуме во вторник.

По ее словам, речь идет о трех мерах. Во-первых, вице-премьер заявила об увеличении периода, на который устанавливается льготная процентная ставка, либо установление льготной процентной ставки на весь период кредита.

Во-вторых, предполагается выделять субсидии, "исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на четыре процентных пункта".

В-третьих, отметила Голикова, правительство готово возместить банку деньги в обмен на списание долга по ипотеке для семьи, где родился третий ребенок - не более 450 тысяч рублей.

"Единовременное возмещение кредитору части убытков в сумме, на которую кредитором снижен размер денежных обязательств заемщика по кредитному договору, договору займа в размере 10% размера задолженности по ипотечному кредиту, но не более 450 тысяч рублей по рождению третьего и последующих детей", - сказала Голикова.

В конце 2018 года в интервью телеканалу "Россия-24" Голикова анонсировала новые меры поддержки для семей с ипотекой в будущем году, но подробностей не раскрыла.